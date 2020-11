Kraljica Elizabeta II. in njen soprog znova v karanteno na grad Windsor 24ur.com Britanska kraljica se je s princem Philipom vrnila na grad Windsor. Tam bosta skupaj preživela drugo obdobje karantene, ki so ga v Angliji zapovedali zaradi pandemije covida-19, so sporočili iz Buckinghamske palače. Tja se za daljše obdobje odpravljata že drugič letos.

