Celjski poklicni gasilci so včeraj dopoldne razkuževali prostore Policijske uprave Celje (PUC), saj so prejeli obvestilo o prisotnosti koronavirusa. Kakor so nam zatrdili na PUC, gre za nekaj primerov okužbe med uniformiranimi policisti, natančnega števila pa še nimajo. PŠ Prispevek CELJE Okužbe tudi med policisti je bil objavljen na Novice.si.