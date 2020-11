Uschi Müller RTV Slovenija V svojem življenju je bil vedno borec, vedno pogumen. In tudi zdaj je, le da večino časa prespi. Je tih in miren in mislim, da ne trpi. Upam, da ne more razmišljati o svoji usodi, o bolezni, ki človeku odvzame njegovo zadnje dostojanstvo.

