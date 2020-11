Okužbe s koronavirusom v skupini zdravstvenih delavcev na usposabljanju za rezervno sestavo vojske Lokalec.si V skupini zdravstvenih delavcev, ki so v drugi polovici oktobra začeli temeljno usposabljanje za pripadnike rezervne sestave Slovenske vojske (SV), so potrdili več okužb. Tiskovni predstavnik vojske Marjan Sirk je povedal, da so po potrditvi prve okužbe celotno skupino poslali domov. Skupina 13 zdravnikov in dveh zdravstvenih tehnikov je 19. oktobra začela temeljno vojaško strokovno […]

Sorodno





















































Oglasi Omenjeni korona virus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Primož Roglič

Matej Tonin

Primož Gliha

Josip Iličić