Telekom: Sodišče imenovalo nove nadzornike Dnevnik Sodišče je presekalo zagato, v kateri se je po odstopu treh nadzornikov znašel Telekom Slovenije, in na predlog SDH imenoval tri nadomestne člane nadzornega sveta, in sicer Boštjana Kolerja, Dimitrija Marjanoviča in Štefana Belingara.

