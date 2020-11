Na višjem sodišču zahtevali oprostilno sodbo za strelca v Krčevini pri Vurberku Lokalec.si Na mariborskem višjem sodišču je danes potekala pritožbena obravnava zoper junija na ptujskem sodišču izrečeno obsodilno sodbo Janku Tomiću za uboj in tri poskuse uboja maja 2018 v Krčevini pri Vurberku. Prvostopenjsko sodišče je Tomića takrat obsodilo na 17 let in pol zapora, čeprav je obramba ves čas dokazovala, da naj bi šlo za silobran. […]

