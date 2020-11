Kako pravilno rokovati s plinsko jeklenko? Na napakah se učijo tudi gasilci #video SiOL.net Ko hitimo, hitro pride do napak, a je pomembno da se na napakah tudi česa naučimo in jih ne ponavljamo. Tako je tudi v oddaji Gasilci, ki je na sporedu vsak petek ob 20. uri na Planetu in kjer poleg tekmovanja društev tudi ozaveščamo in opozarjamo na pereče in aktualne teme.

Oglasi Omenjeni Facebook

Hit

YouTube Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Janez Janša

Jelko Kacin

Tadej Pogačar

Bojana Beović