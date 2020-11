Izkoristili POSEBNO DOVOLJENJE: Oblak dobil zvenečo okrepitev, to je NOVI ČLAN Atletica! Ekipa Španski nogometni prvoligaš Atletico Madrid, kjer kot eden od kapetanov moštva službuje tudi slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak, ima novo okrepitev. Kot so danes sporočili iz madridskega tabora, se je atletom do leta 2024 pridružil 27-letni vezist Geoffrey Kondogbia, ki je v prestolnico prišel iz tekmeca v primeri division, Valencie.



