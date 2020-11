Bosta Tabor in Olimpija v gosteh ujela vodilno Muro? RTV Slovenija Po remiju vodilne Mure proti prvaku Celju in zmagi Maribora pri Aluminiju se 10. krog Prve lige danes nadaljuje na Primorskem. V Kopru ob 16. 00 gostuje Tabor Sežana, v Novi Gorici pa se bosta ob 18. 00 soočila Gorica in Olimpija.

