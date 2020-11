Ves svet piše o Albancu Kujtimu Fejzulaiju, RTV Slovenija in STA o “makedonskem in avstrijskem držav Demokracija Iz avstrijskih in iz srbskih medijev smo lahko izvedeli, da je “pošast iz Dunaja”, glavni akter včerajšnjega terorističnega napada, v katerem je ubil 4 ljudi, kar 17 pa ranil, bil etnični Albanec, čigar družina je v Avstrijo prišla iz Severne Makedonije, zaradi česar je imel makedonsko in avstrijsko državljanstvo. RTV Slovenija, “naše edino okno v svet”, pa je v svojem poročanju o dogodku zavajala ...

