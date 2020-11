VIDEO: Spletna razstava “Kjer so čebele doma” Lokalec.si Danes ob 12. uri je Slovenski etnografski muzej (SEM) pripravil odprtje spletne razstave “Kjer so čebele doma” v Etnografskem muzeju Zagreb. Odprtje razstave in vsebino skupaj z razlago si lahko ogledate na spodnjem posnetku:

