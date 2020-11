Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne (NS HSE) je na današnji seji s funkcij generalnega direktorja HSE odpoklical mag. Stojana Nikolića in poslovna direktorja HSE, dr. Viktorja Vračarja in mag. Mirka Marinčiča, so sporočili s HSE. Za generalnega direktorja HSE je za mandatno obdobje štirih let imenoval dosedanjega poslovnega direktorja HSE dr. Viktorja Vračarja, za poslovnega direktorja pa ...