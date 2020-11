[Video] 1.176 novih okužb in 24 smrti! Dr. Tina Bregant: “Ukrepi so bili sprejeti še zadnji hip!” Nova24TV Po najnovejših podatkih je bilo v ponedeljek, 2. novembra 2020 bilo potrjenih 1176 okužb s covid-19. Opravljenih je bilo 4.587 testov. V bolnišnicah je zaradi wuhanskega koronavirusa 925 ljudi. Umrlo je 24 ljudi. V Temi dneva je gostovala sekretarka Ministrstva za zdravje, dr. Tina Bregant. Z Luko Svetino sta spregovorila o tem, ali obstajajo trendi, […] The post [Video] 1.176 novih okužb in 24 sm ...

Oglasi