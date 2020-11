Do jutra bo znano, kdo bo novi predsednik ZDA SiOL.net Po današnji noči bo znano, ali bo prihodnja štiri leta ZDA še naprej vodil 74-letni republikanski predsednik Donald Trump ali bo to prvič 77-letni demokrat Joe Biden. Trump je kljub vodstvu Bidna v anketah tudi danes izrazil prepričanje v zmago. Ker se ZDA razprostirajo v več časovnih pasovih, se bodo volišča v državi odpirala in zapirala postopoma. Na Aljaski se bodo tako volišča zaprla šele v sr...

