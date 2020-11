Direktor NIJZ Milan Krek: Smo na vrhu drugega vala, a naslednji je lahko še hujši SiOL.net "Nihče ne more garantirati, da ne bodo prišli še hujši valovi. Še vedno imamo veliko takih, ki niso zboleli in ki nimajo imunske odpornosti. Poleg tega pa je ta kratkotrajna, odvisno od človeka. Nekateri, ki so zboleli spomladi, nimajo več protiteles, zato je lahko tretji ali pa četrti val še hujši," je v intervjuju v oddaji Odkrito na TV Slovenija povedal direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milan Krek.

