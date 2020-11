Maradoni so odkrili možgansko krvavitev, nujna je takojšnja operacija Reporter Po poročanju ESPN Argentina je zdravstveno stanje argentinske nogometne ikone Diega Maradone resno. Le nekaj dni po 60. rojstnem dnevu so enega nogometnih velikanov sprejeli v bolnišnico v La Plati. Kot so sprva poročali, zaradi dehidracije in slabokrvnos

Sorodno





















Oglasi