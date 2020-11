Uvodni rezultati predsedniških volitev v ZDA brez presenečenj, izidi tesnejši, kot so pričakovali de Govori.se Ameriške televizije so na podlagi delnih rezultatov uvodoma razglasile republikanca Donalda Trumpa za zmagovalca zanesljivih republikanskih držav in demokrata Joa Bidna za zmagovalca zanesljivih demokratskih držav, za zdaj pa si nihče ne upa razglasiti zmagovalca v ključnih državah.

Sorodno



















Oglasi Omenjeni Donald Trump

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Primož Roglič

Josip Iličić

Tim Gajser

Jan Oblak