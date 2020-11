Ekonomsko-socialni svet bo obravnaval pomen in vlogo socialnega dialoga RTV Slovenija Sklicana je izredna seja Ekonomsko-socialnega sveta, na kateri bodo govorili samo o eni temi. Na pobudo sindikatov bodo obravnavali pomen in vlogo socialnega dialoga. Prejšnjo sejo o tem so sindikalne centrale zapstile predčasno.

