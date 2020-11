Kako so za novega ali starega predsednika glasovali Američani in kako spremljajo štetje glasov? Večer V ZDA so včeraj potekale predsedniške volitve, na katerih sta se pomerila dosedanji predsednik Donald Trump in kandidat demokratov Joe Biden. Poglejte, kako so glasovali Američani in kako pričakujejo štetje glasov, saj bo izid očitno zelo tesen.

Sorodno









Oglasi Omenjeni Donald Trump

Večer

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Andrej Vizjak

Janez Janša

Primož Roglič

Anže Logar

Tim Gajser