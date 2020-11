"Pokazala sta to, kar sem sam vedel že pred oddajo" #video SiOL.net V zadnji oddaji Preživetje v divjini smo spremljali očeta in dva sinova, ki so se podali na preizkušnjo preživetja v divjini. Največje breme izziva v naravi je inštruktor Brane T. Červek tokrat položil na pleča 11- in 12-letnika, ki sta pokazala pogum in vztrajnost ter uspešno opravila večino izzivov. Oče Jure nam je v pogovoru po oddaji zaupal, ali ga je za fanta kaj skrbelo, kaj so se naučili na tej preizkušnji in kaj so najprej naredili po vrnitvi domov.

Sorodno





Oglasi Omenjeni Facebook

YouTube Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Tim Gajser

Andrej Vizjak

Primož Roglič

Jelko Kacin