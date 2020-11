Zaradi okužb prestavljeni dve tekmi Domžal Gorenjski glas Kranj – Tekmi devetega in desetega kroga nogometne Prve lige Telekom Slovenije Aluminij – Domžale in Bravo – Domžale, ki bi morali biti odigrani 29. oktobra oziroma 2. novembra, so zaradi okužb s covidom-19 v ekipi NK Domžale prestavili.

