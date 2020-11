Za Primožev nedeljski zaostanek so bile v resnici krive težave s kolesom zurnal24.si Slovenski kolesarski strokovnjak Martin Hvastija je prepričan, da bo Primož Roglič do konca dirke po Španiji uspel ubraniti prednost in se bo še drugič zapored povzpel na najvišjo stopničko v Madridu. Do nedelje je sicer še nekaj pasti, a 50-letnik meni, da imata tako Roglič kot ekipa Jumbo-Visme vse pod nadzorom.

Sorodno





Oglasi