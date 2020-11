Ste zaradi aktualnih razmer, ki so prinesle zaprtje rekreacijskih centrov po državi, ostali brez vaše najljubše vadbe in prepotrebne regeneracije? Niste edini! Za vas imamo odlično rešitev: brezplačne športne vsebine z letošnjega spletnega Migimigi dneva, s pomočjo katerih se boste lahko dodobra razmigali in po vadbi regenerirali kar doma.



