Mladi Maribor mlade vabi na virtualno odkrivanje prihodnosti Lokalec.si Festival Mladi Maribor bo med 5. in 27. novembrom vzpodbujal mlade, da se letošnjih dogodkov, namenjenih nudenju pomoči pri odločanju o njihovi prihodnosti, udeležijo preko različnih spletnih kanalov in platform. Trenutni situaciji navkljub bo Festival Mladi Maribor tudi letos izpolnjeval svoj poslanstvo in skupaj z mladinskimi organizacijami ter drugimi organizacijami za mlade mariborski (in slovenski) […]

