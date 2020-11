Trgovina z otroki v Evropi: več sto aretacij, 249 žrtev 24ur.com V Evropi je v začetku oktobra potekala obsežna policijska operacija proti trgovini z otroki, v kateri so prijeli 388 ljudi, odkrili pa so tudi več kot 60 mladoletnih žrtev. Operacijo so usklajevali Europol, Portugalska, Španija in Velika Britanija, v njej pa je skupno sodelovalo 12 držav, tudi Slovenija.

