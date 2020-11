Zdenka Badovinac prejela nagrado Igorja Zabela za leto 2020 RTV Slovenija Kuratorka, umetnostna zgodovinarka in piska ter dolgoletna direktorica Moderne galerije Zdenka Badovinac prejme nagrado za kulturo in teorijo Igorja Zabela 2020. Štipendije Ivana Zabela pa prejmejo Slavčo Dimitrov, Katalin Erdodi in Ivana Bago.

