Zagorelo v kuhinji, v spalnici našli starejšega domačina Primorske novice Sežanski poklicni in prostovoljni gasilci so popoldne gasili požar, ki je izbruhnil v enem od stanovanj bloka v Kosovelovi ulici. Ko so požar pogasili in pregledali stanovanje, so v sobi našli starejšega moškega, ki je spal.

