Furlanija - Julijska krajina je na seznamu dežel, ki so jih po epidemiološki sliki uvrstili na najnižjo, rumeno stopnjo tveganja. To pomeni, da bodo od petka (in ne od jutri oz. četrtka, kot je bilo napovedano) stopili v veljavo naslednji ukrepi: policijska ura oz. prepoved gibanja med 22. in 5. uro, dijaki drugostopenjskih srednjih šol bodo pouku sledili na daljavo, lokali bodo zapirali ob 18. ur ...