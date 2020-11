Koprski redarji in policisti okrepili sodelovanje Primorske novice Koprski redarji in policisti so okrepili sodelovanje. Direktor koprske policijske uprave Igor Ciperle in župan koprske občine Aleš Bržan sta danes v prostorih občinske uprave podpisala protokol o sodelovanju in tako tudi formalno utrdila povezavo med institucijama.

