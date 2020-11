Odkupne cene mleka Gorenjski glas Kranj – Po podatkih Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja so mlekarne septembra za mleko, dostavljeno v mlekarno ter s 3,7 odstotka maščobe in 3,15 odstotka beljakovin, plačale v povprečju 30,16 evra za sto kilogramov, kar je bilo za...

Sorodno



Oglasi Omenjeni Kranj Najbolj brano Osebe dneva Tim Gajser

Janez Janša

Primož Roglič

Tomaž Gantar

Zoran Janković