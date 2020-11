Trnova pot Nadala do 1000. zmage v bogati karieri RTV Slovenija Rafael Nadal je v 2. krogu mastersa v Parizu izločil rojaka Feliciana Lopeza s 4:6, 7:6 in 6:4 po dveh urah in pol izenačenega boja. Španec je postal četrti igralec, ki je zbral 1000 zmag v karieri.

