Skrbnik Rokopisne zbirke v Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) Marijan Rupert je v Plečnikovi hiši pripravil razstavo Finžgar in Plečnik: Prijateljstvo brez meja. Pripoveduje o prijateljstvu med značajsko popolnoma različnima ustvarjalcema, ki pa je trajalo več kot tri desetletja in je bilo, kot je Rupert povedal "trdno in lepo".