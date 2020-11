Nižje kazni za prehitre voznike: kaj bo to pomenilo za varnost na naših cestah? 24ur.com Bomo za prehitro vožnjo v prihodnje manj kaznovani, tudi do 500 evrov? Bomo za prehitro vožnjo dobili večje število kazenskih točk in bomo hitreje ob vozniško dovoljenje? Strokovnjaki se sprašujejo, kje so analize, kaj bodo ti ukrepi prinesli – manj ali več prometnih nesreč? Eden od najpogostejših vzrokov za velike tragedije na naših cestah so namreč prav divjaki za volanom. Kakšno sporočilo bodo...

Sorodno





























































































































Oglasi