Z novim skenerjem učinkovitejši v pristanišču Primorske novice Uslužbenci koprskega finančnega urada bodo pri nadzoru blaga, ki potuje preko Luke Koper, kjer so v zadnjih letih med drugim odkrili tudi več rekordnih tovorov heroina, še bolj učinkoviti. Dobili so nov skener za nadzor tovora v pristanišču, starega so uporabljali kar enajst let.

