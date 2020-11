Pet ur razpravljali o usodi nevladnikov na Metelkovi 24ur.com Odbor DZ za kulturo je obravnaval poziv proti prisilni izselitvi nevladnikov iz stavbe na Metelkovi. Člani odbora so z 11 glasovi za in dvema proti pozvali ministrstvo za kulturo in vlado, naj vsem upravičenim najemnikom in uporabnikom Metelkove 6 v sodelovanju z vsemi deležniki v Ljubljani koordinirata zagotovitev nadomestnih prostorov do 1. junija 2021.

Sorodno

Oglasi