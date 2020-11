Demokratom manjša večina in nova članica za skupino Ocasio Cortezove 24ur.com Ameriški demokrati so pričakovali, da jim bo na tokratnih volitvah v predstavniški dom zveznega kongresa uspelo nadgraditi uspeh iz leta 2018, ko so prevzeli večino, vendar pa nepopolni izidi kažejo, da jim ne bo. Republikanci so jim odvzeli najmanj pet sedežev.

