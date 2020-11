New Jersey je legaliziral marihuano, prebivalci na veliko iskali navodila za zvijanje džojntov Večer V ameriški zvezni državi New Jersey so na referendumu, ki je potekal skupaj s predsedniškimi volitvami, volivci glasovali za legalizacijo uporabe marihuane za rekreativno uživanje. Takoj, ko je bilo to jasno, da je bila legalizacija potrjena, pa so se prebivalci te zvezne države želeli podučiti, kako si bodo lahko marihuano privoščili.

