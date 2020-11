KiNG FOO z novo skladbo in videospotom 'We could' 24ur.com KiNG FOO-jevsko sporočilo svetu je tu, v formi risanke in modrosti z dramatično glasbo, ki je polna upanja, izdelek pa je podprt s pixarovsko znanstvenofantastično 3D-animacijo. Skupina premierno predstavlja kratki film za pesem 'We could', ki je še eno od presenečenj z novega albuma.

Sorodno Oglasi Omenjeni korona virus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jelko Kacin

Luka Dončić

Vasko Simoniti

Goran Dragić