Nekdanjega tiskovnega predstavnika Osvobodilne vojske Kosova (OVK) in bivšega predsednika kosovskega parlamenta Jakupa Krasniqija so po sredini aretaciji v Prištini že prepeljali v pripor v Haagu, so v sredo zvečer sporočili s posebnega sodišča za vojne zločine na Kosovu, ki ima sedež v nizozemskem Haagu.