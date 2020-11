Kultura se tudi v drugem valu epidemije seli na splet zurnal24.si Drugi val epidemije covid-19 je zaprl vrata številnih ustanov, med njimi tudi kulturnih. A mnoge so poskrbele za svoje zvesto občinstvo in nekaj svojega pestrega programa prenesle v virtualni svet. Med njimi so Mestna knjižnica Kranj, Layerjeva hiša, Gorenjski muzej in Prešernovo gledališče Kranj.

Sorodno

































Oglasi