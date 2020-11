Poglejte si načine, s katerimi so se demokrati namenili ukrasti volitve! Demokracija 3. novembra 2020 so se odvijale volitve za ameriškega predsednika. Vzporedno so v ZDA potekale tudi volitve za senat, kongres in guvernerje zveznih držav. A namesto, da bi dobili zmagovalca volitev, je sledil kaos, saj je postalo jasno, da je med štetjem glasov šlo nekaj hudo narobe. Predsednik Donald Trump bi moral z vso pravico biti razglašen za zmagovalca, namesto tega se v ZDA soočajo z voliln ...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Donald Trump

New York

Severna Koreja

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jelko Kacin

Luka Dončić

Primož Roglič

Zdravko Počivalšek