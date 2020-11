Konferenca o izobraževanju talentov – tokrat virtualno sio.si Letošnja mednarodna znanstvena konferenca o izobraževanju talentov, ki jo organizirajo ITEI (International Talent Education Institute), MIB (International Education Center) in UP PEF (Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete), bo potekala 19. in 20. novembra 2020 v virtualnem okolju (livestorm.co). Že peto leto zaporedoma bo potekala mednarodna znanstvenega konferenca o izobraževanju talentov, na kateri bo aktivno sodelovalo okoli 200 […]

