Pingvine in tjulnje na jugu Atlantika ogroža največja ledena plošča Večer Največja ledena plošča na svetu se približuje odročnemu otoku v južnem Atlantskem oceanu, kjer živi več tisoč pingvinov in tjulnjev. Če bi obstala blizu otoka, bi po ocenah znanstvenikov lahko pingvinom in tjulnjem povzročila motnje, saj se hranijo v s hrano bogatem oceanu.

