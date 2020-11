V Belgiji aretirali mladoletna simpatizerja IS Dnevnik Belgijski preiskovalci so po poročanju tamkajšnjih medijev preprečili teroristični napad dveh simpatizerjev skrajne Islamske države (IS). Skrajneža naj bi aretirali pretekli konec tedna v bližini meje z Nemčijo. Televizija RTBF je ob povzemanju...

