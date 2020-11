Sodna odločitev, ki bo padlim bančnikom povzročila močan glavobol SiOL.net Višje sodišče v Ljubljani je potrdilo prvostopenjsko obsodbo nekdanjih vodilnih v NLB v zadevi Dimic. Draško Veselinovič, Matej Narat in Miran Vičič so za kazniva dejanja, povezana s kreditom Simoni Dimic in njenemu očetu, pravnomočno obsojeni na šest mesecev pogojne zaporne kazni z dveletno poskusno dobo, so pojasnili na tožilstvu.

