Zgodba Vida in Vanje iz Ptuja je povezala celo Slovenijo. Zahvaljujoč dobrim ljudem, grožnje, ki je visela nad njima, da bi lahko ostala brez strehe nad glavo, ni več. V samo štirih dneh jim je uspelo zbrati potreben denar za odkup hiše, v kateri živita in ki je bila prodana na dražbi. Vanja Ropič pravi, da je presrečna in da se zanju s sinom Vidom, ki je otrok s posebnimi potrebami, začenja novo ...