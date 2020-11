Racman se je strinjal z deportacijo v domovino Primorske novice Sergeju Racmanu, ki so ga kanadski policisti v sredo zvečer z rednim letom prek Carigrada pripeljali na brniško letališče, so v koprskem priporu že vročili sklep o priporu in obtožbo specializiranega tožilstva v zadevi Marina. “Strinjal se je z izročitvijo, zato je bil postopek tako hiter,” ...

