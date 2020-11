Uefa brani nogomet pred zaprtjem: To je ena od najbolj varnih dejavnosti Reporter Evropska nogometna zveza (Uefa) je od 5. avgusta do 15. oktobra testirala 61.859 ljudi, povezanimi z nogometom, samo 340 oziroma 0,55 odstotka je bilo pozitivnih na novi koronavirus. "Nogomet je ena najbolj varnih dejavnosti na svetu," so sporočili iz Uef

Sorodno















Oglasi