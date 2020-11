V avtomobilu prevažala enajst nezakonitih prebežnikov SiOL.net Policisti so v četrtek okoli 18. ure v Brežicah ustavili avtomobil italijanskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da sta državljana Kosova in Pakistana v avtomobilu ford transit connect prevažala enajst Afganistancev, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo.

