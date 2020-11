Maradona bo še nekaj dni ostal v bolnišnici na zdravljenju #video SiOL.net V argentinsko in svetovno javnost so ravno po praznovanju 60. rojstnega dne Diega Maradone prišla sporočila o slabem zdravstvenem stanju ene največjih nogometnih ikon. Maradoni so na zasebni kliniki Olivos operativno odstranili krvni strdek v možganih. Kot so sporočili, bo ostal na zdravljenju, najbrž še nekaj dni.

